Bryan Heynen laat zich uit over Europese ambities van KRC Genk

KRC Genk speelde donderdagavond zijn derde wedstrijd uit de groepsfase van de Conference League. Ferencvaros kwam op bezoek en de wedstrijd eindigde op een 0-0 gelijkspel.

Het was geen makkelijke partij voor Genk. De Hongaarse ploeg zette de Limburgers goed vast en volgde de man altijd erg kort op de voet. De ruimtes werden maar moeilijk gevonden door de thuisploeg.

Bryan Heynen vond dat het al bij al geen slechte wedstrijd was. "We spelen volgens mij geen slechte wedstrijd. Het is dan wel 0-0 maar we hebben kansen gehad, maar het lukte niet altijd in het laatste derde van het veld."

Europees spelen is al een aantal jaar iets waar Genk veel belang aan hecht. Ook nu wil de club er alles aan doen om te overwinteren, maar dan moet er wel eens gewonnen worden. "Als we daar winnen zetten we zeker een goede stap. We mikken op overwinteren", aldus de Genkse kapitein.