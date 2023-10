Franky Van Der Elst verrast: "Niet gedacht dat hij nog aan de bak zou komen"

Het voetbal blijft een bijzondere wereld. Dat stelde Franky Van Der Elst de voorbije weken ook vast.

KV Kortrijk hield een stevige stoelendans. Het stelde Glen De Boeck aan na het ontslag van Edward Still, maar ook bij de assistenten werd aardig bewogen.

“Die verschuivingen in de staf zijn geen toeval. Spaenhoven weg, Hempte weg, D’Haene erbij… Er verandert altijd wat als De Boeck binnenkomt. Hij drukt zijn stempel. Ook met hoe KV Kortrijk speelde in die drie matchen”, klinkt het bij Franky Van Der Elst in Het Nieuwsblad.

De analist had nochtans niet verwacht dat De Boeck nog een job zou vinden. “Ik had niet direct gedacht dat hij nog aan de bak zou komen, nee. Maar het verraste me minder dat het Kortrijk is, waar hij het al eens goed gedaan heeft, dat hem die kans geeft. ’t Is niet dat hij dit kon laten passeren. Als hij nog ambitie heeft als trainer, wordt dit een heel belangrijke passage voor hem.”

Want zijn periodes als trainer vertonen veel gelijkenissen. “Het is een wederkerend patroon: overal waar hij geweest is, heeft hij goeie dingen gedaan, en daarna is hij toch altijd redelijk snel ontslagen. Je kan je afvragen hoe dat komt. Het lijkt na een goeie start moeilijk voor hem de voetjes op de grond te houden. Hij heeft vaak in de clinch gelegen met besturen.”