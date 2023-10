KRC Genk en Wouter Vrancken vol vertrouwen tegen KV Kortrijk: "Aan onze kwaliteiten twijfelt niemand"

Racing Genk moet zondag op bezoek bij KV Kortrijk. Wouter Vrancken verwacht dat zijn troepen ten oorlog trekken.

Donderdag geraakte KRC Genk niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Ferencváros. Nu zondag zal het dus anders moeten tegen KV Kortrijk. "We zijn één team, dat voor elkaar door het vuur moet gaan. Iedereen moet zondag zijn verantwoordelijkheid nemen en zijn steentje bijdragen. Enkel met die mentaliteit kunnen we zondag aan het langste eind te trekken", vertelt Vrancken om de persconferentie voor de wedstrijd.

Tifo en fans

De tifo van donderdagavond maakte duidelijk indruk op de trainer. "Een waar kippenvelmoment. Het is een geweldig gevoel om te weten dat je gesteund wordt door zoveel mensen. Dat geeft je het vertrouwen om je werk te doen en te blijven vechten, ongeacht de omstandigheden."

Een KRC Genk vol vertrouwen

Het vertrouwen is zeer groot aan de zijde van KRC Genk. Twijfel is er niet. "Aan onze kwaliteiten twijfelt niemand, zondag zal het aankomen op strijdlust en op de wil om te winnen. We zullen bereid moeten zijn om voor elkaar te vechten", sluit Vrancken af.