Op deze manier wil Carl Hoefkens zijn manschappen zien spelen tegen KAA Gent

Zondag speelt Standard tegen Gent, de derde in de stand. Carl Hoefkens zoekt opnieuw te stunten.

Carl Hoekens is sinds dit seizoen de nieuwe trainer van Standard. Bij de 'Rouches' kon Hoefkens vier van de elf wedstrijden winnen. Onder andere tegen Club Brugge en Anderlecht bemachtigde Standard de drie punten.

Zondag speelt de Luikse club opnieuw een topper. Het Gent van Hein Vanhaezebrouck staat derde in de stand op vijf punten van leider Union. Bij RTBF gaf Hoefkens al een uitleg over hoe Standard de wedstrijd tegen Gent zal aanvatten.

"Het is niet omdat we op Gent spelen dat we een defensiever gezicht zullen tonen. We gaan onze tactiek niet veranderen en we zullen voor de drie punten spelen. Ik wil altijd een dominante Standard zien, in Sclessin of in uitwedstrijden, ongeacht tegen welke ploeg"