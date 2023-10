📷 Een beeld om u tegen te zeggen: hier is KV Mechelen-trainer Steven Defour razend over

Steven Defour zegt rustiger te zijn geworden tijdens zijn jaar als T1, maar er zijn dingen waar hij razend van kan worden. Wanneer één van zijn spelers ernstig geblesseerd raakt zonder straf voor de tegenstander, is dat daar één van.

In de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge hinkte Sandy Walsh met de rust in zicht naar de pauze. Dat was niet zomaar: de enkel van de rechtsachter was er erg aan toe, met bloed aan toe. Defour deed langs de zijlijn dan al zijn beklag bij de vierde scheidsrechter, maar die maande hem streng aan om zijn kalmte te bewaren.

Het is ook op vraag van Steven Defour zelf dat het beeld van de gehavende enkel van Walsh opgenomen werd in het liveverslag op de officiële webstek van KV Mechelen. "Er gaapt een grote wonde ter hoogte van de enkel van Sandy. Defour is razend dat hier geen kaart werd getrokken", staat er ook bij.

Na afloop van de wedstrijd kwam wel het nieuws dat de schade al bij al nog meevalt. Wellicht zal Toon Raemaekers dat geluk niet hebben, hij moest eerder in de wedstrijd op een draagberrie afgevoerd worden. "Toon heeft een krak in zijn knie gevoeld. Zijn kruisbanden zullen geraakt zijn", zegt Defour hierover.

Spoedig herstel Toon! 💛❤️#KVMCER pic.twitter.com/3nvtTbh37T