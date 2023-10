Eden Hazard twijfelt niet en zegt wie de Gouden Bal moet winnen

Maandagavond wordt in Parijs de Gouden Bal uitgereikt. Het is uitkijken wie de opvolger van Karim Benzema wordt.

Wie pakt dit jaar de Gouden Bal? Maandagavond weten we wie de opvolger van Karim Benzema wordt. Erling Haaland, Kylian Mbappé en Lionel Messi lijken de grootste kanshebbers te zijn om deze prestigieuze prijs te krijgen.

Zeker Messi lijkt de grote favoriet te zijn. Hij is er 36 en vertrok deze zomer naar Inter Miami om zijn carrière verder te zetten. Met PSG werd hij kampioen en met Argentinië werd hij wereldkampioen in Qatar. Zeven doelpunten scoorde hij op het WK.

Dat zijn cijfers om u te zeggen en ook Eden Hazard is danig onder de indruk. Voor de ex-Rode Duivel is het dan ook duidelijk dat de Argentijn de Gouden Bal zal pakken.

“Het zou niet logisch zijn om de Ballon d'Or niet te geven aan de beste speler in de geschiedenis in het jaar waarin hij wereldkampioen geworden is”, klinkt het bij Hazard op TV1. In 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 en 2021 pakte Messi al de trofee.