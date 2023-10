Derby in vooruitzicht, maar eerst clash tegen Anderlecht voor tweede plaats: zeer verschillende benaderingen bij Cercle

Mooie tijden bij Cercle en het kan nog mooier worden als de stadsderby en de clash tegen Anderlecht goed uitdraaien. De ene kijkt al meer uit naar die affiches dan de andere.

Miron Muslic waakt voor overdreven euforie bij de Vereniging en wil het absoluut nog niet hebben over het treffen met paars-wit. "Deze week tegen Anderlecht voor de tweede plaats? Neen, we spelen deze week tegen Zulte Waregem in de Croky Cup. Mijn focus ligt daarop."

Ondanks de huidige plek in de top vier vallen er bij de Oostenrijker geen straffe verklaringen uit te lokken, met het oog op de topmatchen tegen Club en Anderlecht. Muslic kijkt niet verder dan dat bekerduel tegen Essevee. "Dat is een enorm belangrijke afspraak voor ons. Zoals altijd nemen we het match per match."

Spelers kijken er doorgaans iets anders naar. Doelman Warleson verlekkert zich al op die mooie affiches. "Bij KV Mechelen was het een heel belangrijke wedstrijd. Als je daar de drie punten kan pakken in aanloop naar de twee competitiematchen die er nu aankomen, is dat prima. Dat worden grootse wedstrijden", belooft de Braziliaan.

Warleson zal zijn handen vol hebben tegen Anderlecht en Club, maar is zelf prima op dreef, met ook twee opeenvolgende clean sheets achter zijn naam. "Hoe kan ik Cercle helpen, hoe kan ik de groep helpen? Daar denk ik altijd over na."