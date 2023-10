Racing Genk zag het bijna faliekant misgaan in Kortrijk: "Dat ging te makkelijk voor hen"

Racing Genk boekte al bij al een eenvoudige 0-3 zege op het veld van KV Kortrijk. De uitslag was een weerspiegeling van het spelbeeld maar toch kon het ook anders lopen.

In de eerste helft had Genk vooral pech in de afwerking met Fadera en Arokodare. In de tweede helft vond Hrosovsky na 10 minuten het hoofd van de Nigeriaanse spits en die miste niet. Enkele minuten daarvoor most Vandevoordt voor de eerste keer redding brengen in de partij.

"Dat is het gevaar dat erin sluipt als je je eigen kansen niet afwerkt", klinkt het bij kapitein Bryan Heynen na de wedstrijd. "Die ene kans van hen kan dan plots heel gevaarlijk zijn."

Onzuiver

Na de 0-1 leek de ban gebroken voor Genk tegen een thuisploeg dat vooral vanuit een heel laag blok in de reactie speelde. Toch kwamen de Kerels er net dan voetballend vaak goed uit. "We waren na dat doelpunt even onzuiver", beseft Heynen maar al te goed.

"We gingen niet goed druk zetten en ze vonden te makkelijk de vrije man waardoor ze kwamen opzetten. Gelukkig hadden ze op dat ene schot van Kadri na amper doelgevaar in die periode. Daarna viel snel ons tweede doelpunt en ging het eenvoudiger."