Westerlo-coach Jonas De Roeck vertelt hoe voorsprong tegen Union zo makkelijk werd weggeven: "Je zag het aan de jongens ook"

KVC Westerlo heeft zondagavond met 1-3 verloren van Union SG. Zo kwam er een einde aan de ongeslagen reeks van vier wedstrijden bij de Kemphanen.

Westerlo begon absoluut niet slecht aan de partij. Union werd verrast door een snelle 1-0. "We zijn heel goed begonnen aan de wedstrijd. We hebben Union het moeilijk gemaakt. We hielden de ruimtes goed klein en wanneer we balbezit hadden vonden we ze ook goed. We kwamen dan ook 1-0 voor", vertelde Westerlo-coach Jonas De Roeck.

"Na een tijdje begonnen we te slordig te worden in balbezit en verloren we de bal ook snel. Tijdens de recuperatie konden we de bal moeilijk in de ploeg houden. We kregen ook wat minder vertrouwen. Dat zag je aan de jongens ook, dat we niet durfden brengen wat we de eerste helft brachten", gaat De Roeck verder.

Het is wel opnieuw dat de Kemphanen te slordig zijn achteraan en onnodige doelpunten slikken. "De doelpunten die we tegen kregen waren iets te gemakkelijk. Dat zijn zaken die we meer onder controle moeten houden. Een ploeg als Union heeft natuurlijk ook niet veel nodig om te scoren."

De mentaliteit van de ploeg veranderde doorheen de wedstrijd ook duidelijk. "Ik denk dat de kopjes iets te snel naar beneden zijn gegaan. We hebben het de tegenstander niet moeilijk genoeg gemaakt om de wedstrijd te doen kantelen."