Jorn Vancamp kijkt uit naar ontmoeting met ex-club Anderlecht: "Ik zal niet uitgebreid vieren"

Jorn Vancamp is een man die terugvecht. In Finland was er van professionalisme geen sprake en pakte hij tien kilo erbij. Sinds hij bij de beloften van OH Leuven mocht terugvechten, is hij nu echter weer in topvorm. Bij La Louvière werken ze hard aan zijn terugkeer.

De verhalen die Vancamp kan vertellen uit de voetbalwereld zijn soms echt beschamend. Zo was er de match met de beloften van OHL tegen die van Gent. "Ik had al gescoord, maar tijdens de rust hoorde ik een assistent tegen mijn rechtstreekse tegenstander zeggen: "Dat is geen voetballer, hij weegt 120 kilo!"

In de kleedkamer stortte Vancamp in. "Ik weet dat ik te dik stond toen, maar die man wist ook niet hoeveel ik gedaan had om terug op dat niveau te staan. In de tweede helft heb ik wel nog twee keer gescoord, hij had me gemotiveerd. Ik ga zijn naam niet zeggen, maar hij weet het wel. Ik heb hem na mijn hattrick in de ogen gestaard."

Spijtig dat Yari er niet bij is, want met hem heb ik echt een heel goeie band

Intussen doet hij weer wat hij het best kan: scoren. "Je kent me, dat doet me het meest deugd. Ik heb altijd geleefd voor die doelpunten en nu vliegen ze er blindelings in. Ik hoop dat ik er ook tegen Anderlecht eentje kan binnen lappen. Al zal ik wel niet uitgebreid vieren, want Anderlecht heeft toch veel voor mij betekend."

"Ik heb er mooie momenten beleefd en hou er nog altijd goeie vrienden aan over. Het zal altijd een speciale match blijven. Ik ken er nog wel wat jongens. Zeno en Kyllian leunden dicht aan bij de beloften toen ik er nog zat en Théo kwam net piepen. Wel spijtig dat Yari er niet bij is, want met hem heb ik echt een goeie band."

"Wij zien die match niet als galawedstrijd hoor. De competitie is het belangrijkste voor ons, maar we gaan ons niet laten afslachten. Anderlecht won op Tivoli al eens met 1-7, dat gaan wij niet laten gebeuren."