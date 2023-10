Steven Defour ziet af met KV Mechelen: "Ik vind het moeilijk"

KV Mechelen kent niet zijn beste periode. Malinwa kon al zes wedstrijden op rij niet winnen.

Na de 4-0 pandoering tegen KRC Genk volgde afgelopen weekend een 0-2 nederlaag tegen Cercle Brugge. Toch beweert Steven Defour dat zijn ploeg goed werkt.

"Ik merkte zondag en maandag opnieuw veel drive op training. De spelers geven het signaal dat ze nog achter me staan. Wanneer dat niet zo is, zal ik het wel op tijd horen", vertelde hij volgens HLN.

Voor Defour is het als coach de eerste keer dat hij zo'n tegenvallende resultaten boekt. "Ik vind het moeilijk, omdat dit de eerste keer is dat ik als trainer in zo’n situatie beland."

"Als speler werkte ik altijd enorm hard in moeilijke periodes om het tij te keren. Maar dat is dan puur individueel. Ik vind het persoonlijk heel zwaar dat we in deze situatie zitten."

Dinsdagavond speelt KV Mechelen een bekerwedstrijd tegen Knokke. Hier krijgt Malinwa een kans om vertrouwen te tanken. "Ik wil niks liever dan dat we het fantastisch doen. En ik ben de eerste om toe te geven als het niet goed is, maar dinsdagavond volgt een nieuwe match met nieuwe kansen", aldus Defour.