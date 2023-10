Succes JPL-revelatie is geen toeval: dit Cercle Brugge gaat ook Anderlecht, Club Brugge en Gent het vuur aan de schenen leggen

Als u denkt dat Cercle Brugge straks wel een inzinking zal krijgen en vrij snel uit de top zes zal verdwijnen... think again. De Vereniging staat er en het zal een straffe moeten zijn om hen dit seizoen uit de top zes te houden. Of breekt hun kleine kern hen straks zuur op?

Cercle heeft de kleinste kern van de Jupiler Pro League, met slechts 24 spelers. Daarvan gebruikte trainer Miron Muslic er nog maar 17 dit seizoen. Of dat te weinig zal zijn? Dat moet de rest van het seizoen ons leren. Want wat als we u zeggen dat er in de kern van Cercle nog maar één geblesseerde is geweest dit seizoen?

Eén blessure in 12 matchen

Wel een zware. Abu Francis scheurde zijn meniscus eind augustus en komt dit jaar waarschijnlijk niet meer in actie. Daarnaast was er één schorsingsdag voor Hannes Van der Bruggen. En dat was het. Da's ook geen toeval. Van alle ploegen in de Jupiler Pro League legt Cercle het meest de nadruk op fysieke paraatheid.

De spelers zijn begin juli al in topvorm. Wie zijn zomers programma niet heeft nageleefd krijgt het te horen. Maar dat gebeurt ook amper, want er wordt hen op het hart gedrukt dat hun toekomst bij de club heel twijfelachtig wordt als ze uit vorm op trainingskamp aankomen.

De fysieke parameters van Cercle zijn jaar na jaar de top van de JPL sinds ze - samen met Monaco - hun plan voor de toekomst hebben uitgestippeld. Geen ploeg die er graag tegen speelt, want elke speler weet dat ze 90 minuten lang geen seconde rust gaan krijgen in balbezit.

Cercle heeft amper minpunten

En als je op achterstand komt tegen Cercle... Dat is bijna een onbegonnen zaak, want dan kunnen ze hun geliefde spel nog meer spelen: azen op fouten van de tegenstander om razendsnel om te schakelen.

Met een jaarlijks budget van 25 miljoen euro kunnen ze veel. Er is dan ook sterk geïnvesteerd in de omkadering, zowel qua technische staf als qua scouting. Er worden elk seizoen wel een paar goudhaantjes gevonden, mede dankzij Monaco.

Ayase Ueda en Olivier Deman werden respectievelijk voor 9 en 4 miljoen verkocht. Dat zijn transfersommen waar ze bij Genk, Union en Anderlecht ook tevreden mee zijn. Als je dan deze zomer voor 2 miljoen je kern versterkt, heb je goed werk geleverd, zeker als je daarmee op een vierde plaats staat.

Kévin Denkey is intussen uitgegroeid tot de topscorer van de JPL. Een jongen die 2 jaar geleden bij Nîmes werd weggeplukt en nu de vruchten plukt van het werk dat met hem gedaan werd achter de schermen. Daland, Popovic en Utkus zijn heel moeilijk te passeren, de Portugees Leonardo Lopes maakt grote indruk en Van der Bruggen is het brein achter de operatie.

Veel zwakheden heeft dit Cercle niet. En dat zullen de topclubs ook ondervinden. Anderlecht zal volgende week zijn tenen mogen uitkuisen als ze op bezoek gaan bij de Vereniging.