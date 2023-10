Westerlo-coach Jonas De Roeck doorbreekt de stilte over Mathias Fixelles: "Supporters mogen roepen wat ze willen"

KVC Westerlo kon afgelopen zondag niet winnen van Union SG. Het werd 1-3 tegen de Brusselse leider van de Jupiler Pro League.

Na afloop riepen de supporters luidkeels de naam van Mathias Fixelles. De middenvelder krijgt amper kansen van Jonas De Roeck. Toen hem hiernaar gevraagd werd was de Westelse coach enorm duidelijk.

"Ik wil daar geen commentaar op geven. Supporters mogen roepen wat ze willen, dat is hun weg. Ik denk dat het heel kort door de bocht is om op één naam commentaar te geven."

"Mathias heeft zeker kwaliteiten maar het zijn keuzes die je maakt in functie van de ploeg. Je moet zien wie de ploeg het beste kan helpen op dat moment, dat zijn keuzes die je moet maken. Als er zaken minder goed gaan zoekt men altijd wel een oplossing of een naam en dat is hun recht", gaat De Roeck verder.

Hij benadrukt dat de keuzes bij hem blijven liggen en dat het publiek daar geen invloed op heeft. "Mijn job is nog steeds om de keuze te maken en om met de staf te zien wie wij denken dat de ploeg op dat moment het beste kan helpen. Achteraf is het altijd gemakkelijk om dingen te zeggen."