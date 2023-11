12 of 13? Patrick Goots houdt zijn hart vast voor Royal Antwerp FC

Royal Antwerp FC speelt straks bij Lierse K. zijn zestiende finale in de Croky Cup. Met de staart tussen de benen.

Dinsdagavond sneuvelden al drie eersteklassers in de zestiende finales van de Croky Cup. De bekerwinnaar van vorig seizoen moet vol aan de bak tegen Lierse Kempenzonen.

Geen gemakkelijke opdracht en al zeker niet omdat Antwerp de laatste weken echt niet goed bezig is. Dat beseft ook analist Patrick Goots. Het is dus uitkijken wat het wordt voor The Great Old: 12 of 13 matchen voor Nieuwjaar.

“De kern was al beperkt en wordt nu wel zéér smal, met het uitvallen van Keita, Valencia en mogelijk ook Bataille, die in Brugge ging neerzitten”, zegt Goots aan Gazet van Antwerpen “Van Bommel zal iedereen goed kunnen gebruiken.”

Het avontuur in de Champions League liep moeilijk. Goots gaat ervan uit dat er Europees niet overwinterd wordt, zo lijkt het.

“Het Europese luik valt door de 0 op 9 in de Champions League mogelijk weg, maar dat mag Antwerp in januari niet tegenhouden de transfermarkt op te gaan. Achterin staat het nog steeds goed. Voorin daarentegen wordt met de week duidelijker dat deze ploeg een type Stengs – zijn naam blijft niet voor niets vallen – mist. Iemand voor de vooractie, die met één pass twee tegenstanders kan uitschakelen.”

Maar eerst scoren in Lier, dat moet het minimum zijn. “Uitgeschakeld worden is voor Antwerp uit den boze. Stel je voor dat half november alleen de competitie overblijft. Voor zo’n doemscenario zal Van Bommel zijn elftal wel behoeden.”