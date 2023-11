Dany Verlinden geeft de échte reden voor zijn ontslag bij Club Brugge

In 2012 werd Dany Verlinden bedankt voor bewezen diensten bij Club Brugge. Een afscheid in mineur noemt hij het zelf.

Bijna 600 wedstrijden had Dany Verlinden op de teller bij Club Brugge. Na zijn carrière werd hij keeperstrainer, maar in 2012 werd hij na acht jaar als assistent plots bedankt voor bewezen diensten. Een afscheid in mineur voor Verlinden.

“Ja, maar ik heb niet zoveel zin om oude koeien uit de gracht te halen”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Ik ben geen rancuneus persoon en tijd heelt alle wonden.”

Voor Verlinden zat er meer achter. “Het jaar voor mijn ontslag hadden Justin en Thibaud de overstap gemaakt van de jeugdopleiding van Club Brugge naar die van Standard. Dat hebben ze mij bij Club kwalijk genomen.”

Nochtans werd een andere reden gegeven. “Toen Georges Leekens de nieuwe trainer werd, nam hij Philippe Vande Walle mee als zijn vaste keeperstrainer. Officieel was dat de reden voor mijn ontslag. Maar ik weet zeker dat het vertrek van mijn twee zonen ook heeft meegespeeld.”

De keuze voor Standard was volgens Verlinden logisch. “Omdat de jeugdopleiding van Standard toen hoger aangeschreven stond. Intussen heeft Club op dat vlak veel stappen gezet.”