Vincent Euvrard strooit met lof, maar bedankt één iemand in het bijzonder: "Held!"

Zulte Waregem knikkerde na penalty's Cercle Brugge uit de beker. Een opsteker voor Vincent Euvrard en co.

In de slotfase van de reguliere speeltijd zag het er niet goed uit voor Essevee, maar een strafschop omgezet door Jelle Vossen bracht de ploeg van trainer Vincent Euvrard weer helemaal in de wedstrijd.

De verlengingen zorgden niet meer voor doelpunten, waardoor strafschoppen beslisten wie naar de achtste finales van de Croky Cup mocht. Daarin was een hoofdrol weggelegd voor de Nederlandse doelman Ennio van der Gouw van Zulte Waregem.

“De jongens hebben vandaag een fantastische job gedaan tegen een moeilijk te bespelen tegenstander. Het is een sterke ploeg, die verdiend vierde staat in de Jupiler Pro League. Over de 90 minuten hebben we goed standgehouden, in de verlengingen werd het wat moeilijker”, geeft Euvrard eerlijk toe bij Sporza.

“Maar ik denk zeker niet dat we op basis van onze prestatie de kwalificatie gestolen hebben. Je kan een goed wedstrijdplan hebben, maar je moet nog altijd de duels aangaan in het winnen van de tweede ballen, hen pijn doen en kansen creëren.”

Euvrard bedankte achteraf ook zijn doelman. “Dat hebben we uitstekend gedaan. We scoorden 4 van de 5 penalty's en Van der Gouw keepte een uitstekende wedstrijd én penaltyreeks. Hij is vandaag toch de held.”