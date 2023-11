Zeno Debast zegt wat hem fier maakt in bekerzege met B-elftal van Anderlecht

Brian Riemer roteerde wel heel erg door in de Croky Cup. Toch gaat paarswit door naar de achtste finales.

Brian Riemer hield heel wat grote namen uit zijn bekerselectie, maar dat verhinderde RSC Anderlecht om zich zonder al te veel zorgen tegen La Louvière te plaatsen voor de achtste finales van de Beker van België.

De Deen joeg een B-elftal de wei in en uitgerekend de volledig uitgerangeerde Benito Raman bezorgde paarswit de overwinning tegen de leider uit eerste nationale.

De enige pion uit het basiselftal van de voorbije drie weken die behouden werd door Riemer was Zeno Debast. Het werd dan ook geen 1-7 zoals twee jaar geleden onder Vincent Kompany.

La Louvière kwam nog gevaarlijk opzetten, maar achterin hield Anderlecht het goed gesloten. De inbreng van mannen als Dolberg en Hazard veranderde echter niks aan de eindstand.

“We wisten dat dit geen gemakkelijke wedstrijd zou worden”, reageerde Zeno Debast na afloop bij RTL Sports. “Maar in de beker is het belangrijkste dat je wint en dat hebben we gedaan. Ik ben ook fier dat we goed verdedigd hebben en de mentaliteit van de hele ploeg was magnifiek.”