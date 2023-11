Frank Raes is zeer duidelijk over bepalende speler uit Jupiler Pro League: "Tedesco, roep hem op - en stel hem op, hij kan Lukaku en Doku lanceren"

Frank Raes en Franky van der Elst zijn en blijven lyrisch over een bepalende speler in de Belgische competitie. En deze week hebben ze hun lof nogmaals uitgesproken in felle en ferme bewoordingen, zoveel is duidelijk.

Frank Raes heeft van Hans Vanaken zijn man van de week gemaakt: "Hij moet het toch altijd opnieuw doen. Hij is er altijd, over hem mogen we niets verkeerds zeggen. Zijn cijfers zijn fenomenaal. Vorig seizoen maakte hij er ook veertien", klinkt het in Sjotcast. Tedesco moet hem oproepen "Ik zeg nog altijd tegen Tedesco: roep hem maar op. En als De Bruyne niet speelt, zet je hem maar. Hij kan Lukaku of Doku zeker lanceren. Hij ziet het snel en kan het technisch ook uitvoeren. Die zouden echt goed draaien met Vanaken achter zich. Het lijkt routine hoe goed hij is." Franky Van der Elst pikte ook in: "Hans weet hoe hij kan draaien. Het spelinzicht van hem is fenomenaal goed. Ik zeg het al acht jaar ..." - waarop Raes meteen prikte: "En niemand luistert. Neen, er moet meer respect voor hem komen. Hij kan bepaalde spelers doen bewegen."