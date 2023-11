Stevige blamage en 'buzzerbeater' voor Bayern München bij derdeklasser, ook Arsenal en Man United slikken pijnlijke nederlaag

Niet alleen in België stond er deze midweek bekervoetbal op het programma. Dat was ook het geval in diverse andere landen. Inclusief een aantal fikse verrassingen hier en daar toch wel.

De grootste verrassing werd misschien wel in Duitsland genoteerd, waar Bayern München op bezoek ging bij Saarbrücken. Dat is het nummer 15 uit de derde Duitse klasse.

Thomas Müller had de bezoekers snel op voorsprong gebracht, maar via Sontheimer gingen we wel naar een gelijkspel bij de rust. En in de tweede helft was het lang wachten op een verlossend doelpunt.

Gaus de man voor Saarbrücken, ook Arsenal en United uitgeschakeld

Dat viel uiteindelijk voor ... de thuisploeg. De 34-jarig Marcel Gaus zorgde in minuut 96 voor het delirium voor Saarbrücken. De verdediger speelde in zijn hele carrière nooit op het hoogste niveau in Duitsland, maar wel voor heel wat traditieclubs op lager niveau.

In de League Cup in Engeland waren er ook een aantal verrassingen. Enfin, het is wat je nog verrassingen noemt natuurlijk. Manchester United verloor in eigen huis met 0-3 van Newcastle United, Arsenal ging dan weer met 3-1 onderuit bij West Ham United.