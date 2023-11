Analist ziet Buffalo naar beste vorm groeien en is lyrisch

Bij KAA Gent is Tarik Tissoudali opnieuw aan het toveren. De voorbije weken was hij in alle competities belangrijk voor de Buffalo's.

Tarik Tissoudali heeft lang moeten revalideren na een kruisbandletsel. De voorbije maanden was het nog met wat ups en downs, maar ondertussen lijkt Tita Tovenaar opnieuw te kunnen toveren. En dus mogen we de komende maanden nog wel wat van hem verwachten. Ook Wim De Coninck is in zijn analyse heel duidelijk: Tissoudali is naar zijn beste niveau aan het groeien en daar kan KAA Gent alleen maar van profiteren. Mogelijk dit weekend dus ook al tegen Charleroi, wie weet. Veel speelminuten gekregen van Vanhaezebrouck "Een week maakt soms veel verschil. Hein gaf hem ook veel speelminuten en zo mocht hij Europees ook al vaak starten", aldus De Coninck in Het Nieuwsblad. "Dat was een heel bewuste keuze ten nadele van Orban, maar dat blijkt nu wel een goede zet. Tarik toont weer zijn fameuze kniezwengel en dan volgen automatisch ook de doelpunten."





