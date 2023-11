Brusselse veiligheidsdiensten maken borst al nat: Anderlecht kan twee keer in vier dagen revanche zoeken

De hand van Francky Dury heeft ervoor gezorgd dat Anderlecht en Standard weer aan elkaar gekoppeld werden in de Croky Cup. Dat zorgt nu al voor kopzorgen bij de Brusselse veiligheidsdiensten, want de Rouches komen twee keer in vier dagen op bezoek.

U weet wel, met alles wat er al gebeurde tussen de twee ploegen, zullen de veiligheidsmaatregelen verscherpt worden als de Luikenaars naar Brussel afreizen. Dat gebeurt voor de beker dus op 5, 6 of 7 december. En jawel, het weekend erop spelen ze alweer tegen elkaar in het Lotto Park. Anderlecht-Standard staat immers op 10 december geprogrammeerd. Voor Anderlecht worden het twee heel belangrijke duels na hun blamerende nederlaag in Sclessin na een 0-2-voorsprong bij de rust. Ze krijgen dus twee kansen op revanche. Maar met de gebeurtenissen na de match in het hoofd dreigt het gevaar dat ook de harde kern van de Rouches op wraak zal uitzijn. De politie van Brussel zal Dury alvast niet dankbaar zijn dat hij hen uit de bokaal trok.