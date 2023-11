Cruciale speler maanden out: nieuwe domper bij Mechelen, coach Vanderbiest heeft fameuze bedenking

KV Mechelen nam na een 1 op 18 en een uitschakeling in de Beker van België afscheid van coach Steven Defour. Maar er is nog meer slecht nieuws te melden.

KV Mechelen staat amper veertiende met elf punten uit twaalf wedstrijden en moet dus dringend punten gaan pakken om onderaan weg te raken. Toch heeft het team een nieuwe, ferme domper moeten incasseren.

Zo moet KV Mechelen het de komende maanden doen zonder sterspeler Nikola Storm. Die heeft een zware knieblessure opgelopen en zou mogelijk heel lang buiten strijd zijn, al wil T1 ad interim Fred Vanderbiest nog een onderzoek afwachten.

Kruisbanden geraakt

"De kruisbanden zijn geraakt. Er moet nog één controle komen om te bepalen of een operatieve ingreep nodig is of hij kan revalideren op een kortere periode. We verliezen met Storm en Belghali twee spelers op synthetische velden. De juiste vragen moeten misschien gesteld worden of voetbal op gras of op een synthetisch veld moet worden gespeeld."

Ook Schoofs, Malede en Walsh zijn onzeker voor het duel van dit weekend, Bates is dan weer uitgevallen op training. Zondagnamiddag trekt Mechelen op bezoek bij Standard.