De Boeck duidelijk: "Zij kunnen doelpuntenmachine worden"

Glen De Boeck nam onlangs over bij KV Kortrijk. Hij moet De Kerels in eerste klasse proberen te houden. Een duel tegen RWDM is dan van groot belang.

Zowel KV Kortrijk als RWDM willen dit weekend graag punten pakken, om zo toch weer wat meer naar boven te kunnen kijken. Glen De Boeck kijkt uit naar het duel tegen de Brusselaars, maar is ook ferm op zijn hoede. “RWDM is een goed geheel. De trainer heeft daar zijn stempel gedrukt. We zullen zelf op niveau moeten zijn, want zij zullen zich ook willen bewijzen. Alle wedstrijden die er nu aankomen zijn belangrijk", windt De Boeck er bij Het Nieuwsblad weinig doekjes om. Belangrijke wedstrijden tegen rechtstreekse concurrenten "We spelen opnieuw op verplaatsing, maar dan volgen er nog enkele matchen tegen rechtstreekse concurrenten." En dan rekenen ze bij Kortrijk ook op de aanvallers, om meer tot scoren te gaan komen. "We moeten meer durven schieten, tegen Dender leek het soms op handbal rond de zestien." "Avenatti, Davies en El Idrissy bewijzen op training dat ze een doelpuntenmachine kunnen worden", blijft hij hoopvol voor de wedstrijd tegen RWDM.





