De eerste woorden van Fred Vanderbiest als T1 bij Mechelen: "Dan weet je dat het niet om over het goed weer te praten is"

Exit Steven Defour bij KV Mechelen. Tot er een vervanger gevonden wordt, zal Frederik 'Fredje' Vanderbiest de honneurs waarnemen. Hij sprak voor een eerste keer als T1 ad interim tegen de pers.

"Nu overnemen is niet iets waar ik stond op te wachten. Met het ontslag van Steven vertrekt een goede vriend. Wij delen heel veel. Waren we altijd honderd procent akkoord? Neen, maar dan vonden we wel een compromis", aldus Fred Vanderbiest op zijn eerste persconferentie als T1 bij Mechelen.

"Je maakt heel weinig vrienden in het voetbal en Steven is er daar één van. Als trouwe dienaar van de club ben ik verplicht nu in te springen. Ik doe dat niet voor mezelf, maar voor de club en de supporters", is de coach duidelijk.

Lessen trekken

Hij voelde het ontslag van Defour misschien wel wat in de pijplijn zitten, maar had het niet zo snel verwacht: "Als de voorzitter een praatronde houdt, weet je dat het niet is om over het mooie weer te babbelen. Dan weet je dat het twaalf uur is, al had ik het ontslag van Steven niet verwacht. Ik dacht dat de match tegen Standard en misschien ook nog die tegen Charleroi afgewacht ging worden, om dan tijdens de interlandbreak een evaluatie te maken."

"Maar het is donderdagavond dus nog beslist. Steven blijft er relatief rustig onder. Hij heeft al andere watertjes doorzwommen. Een ontslag heeft hij nog nooit meegemaakt, maar als speler heeft hij ook wel al moeilijke momenten meegemaakt. Ik heb hem gezegd zijn hoofd niet te laten hangen. Ik heb ook al in zo'n situaties gezeten. Je moet blijven geloven in je kwaliteiten en er hier en daar lessen uit trekken." (KV)