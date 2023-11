Een einde in mineur komt steeds dichterbij: beroep afgewezen, jarenlange schorsing dreigt

Paul Pogba heeft een tijdje geleden positief getest op testosteron en de Franse middenvelder werd door het Italiaans dopingsagentschap voorlopig geschorst in afwachting van het verdere onderzoek. Er is ondertussen meer duidelijkheid gekomen in de zaak.

De Franse middenvelder testte op 20 augustus na het duel tegen Udinese positief. Hij speelde die match niet, maar maakte de week erop zijn rentree na maanden van blessureleed. En dat zou meteen zijn laatste wedstrijd kunnen gaan worden. Schorsing van 4 jaar? Zowel het A-staal als het B-staal waren positief. En dus wacht er mogelijk een jarenlange schorsing op Pogba. Als hij bewust middelen zou genomen hebben kan dat oplopen tot vier jaar, in het andere geval tot twee jaar. De Franse middenvelder wilde aankloppen bij het CAS, maar het wereldantidopingagentschap is daar tegenin gegaan. Het WADA heeft nu gelijk gekregen, waardoor er voorlopig niets aan de voorlopige schorsing zal veranderen.