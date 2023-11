Riemer dolgelukkig met bekerloting: "Tijd voor revanche!"

Brian Riemer volgde gisteren met aandacht de loting voor de volgende ronde van de Croky Cup. Toen Standard door Francky Dury getrokken werd, kon een glimlach er wel vanaf.

Riemer verborg niet dat het verlies in Luik hem nog steeds zwaar op de maag ligt. "Ik ben zo gelukkig", begon hij. "We willen de beker winnen en daarvoor moet je goeie teams verslaan. Uiteraard kan dat ook gevaarlijk zijn in één match, zoals er al een paar teams hebben ondervonden in de vorige ronde."

Maar met Standard heeft hij wel nog een eitje te pellen. "We spelen een Clasico, twee zelfs op korte tijd", aldus Riemer. Het weekend erop staat immers ook Anderlecht-Standard op het programma. "Het Lotto Park zal twee keer vol zitten. En na die laatste match... (haalt de wenkbrauwen op) We krijgen ook twee kansen om ons te wreken."

Riemer gaf ook een verklaring voor de afwezigheid van Justin Lonwijk tegen La Louvière. De Nederlandse middenvelder is blijkbaar al een tijdje aan het sukkelen nadat hij zich misstapte op training. "Maandag zijn er verdere onderzoeken. Het is geen groot probleem, maar hij zal toch even out zijn."

Voor de middenvelder wordt het toch een probleem om dit seizoen nog aan minuten te geraken. Een vroege exit zou niet verwonderlijk zijn.