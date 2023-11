Johan Boskamp is duidelijk: "Dat mag Marc Overmars niet doen"

Arthur Vermeeren is enorm goed bezig bij Antwerp. Hij wordt dan ook wel eens vergeleken met enorm grote iconen in de voetbalwereld.

Zo vergeleek Marc Overmars Vermeeren een tijdje geleden met Iniesta en Xavi. Maar daar denkt Johan Boskamp toch een tikkeltje anders over. "Dat moet hij niet doen, want die twee waren van een ander niveau. Overmars doet dat natuurlijk slim. Hij weet wat voor impact zijn woorden hebben in het buitenland. Dat is goed voor de transferprijs", vertelde Boskamp bij HLN.

Vermeeren wordt in eigen competitie wel eens naast El Khannouss gezet. Twee verschillende spelers, maar wel dé goudhaantjes in de Jupiler Pro League van de moment.

"Neemt niet weg dat Vermeeren en El Khannouss twee goudklompjes zijn. En wat zo mooi is: het zijn echte liefhebbers. Ze willen altijd spelen. Bilal heeft er de pest in als-ie gewisseld wordt en Van Bommel liet Tuurtje (Vermeeren n.v.d.r.) als enige staan in de bekermatch tegen Lierse. Als ik er één naar ‘mijn’ Feyenoord mocht halen? Dan Vermeeren, door de manier waarop we spelen. Maar het liefst koop ik ze allebei", besluit Boskamp.