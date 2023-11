Maakte Anderlecht een serieuze fout? "Ik heb tegen hen gezegd dat ze hem moesten houden"

Anderlecht heeft een uitstekende jeugdopleiding waar al veel toptalenten zijn doorgegroeid. Maar maakte de club een foute keuze door één van hun meest talentvolle jeugdspelers te laten gaan?

Volgens gerenommeerde scout Urbain Haesaert, die in dienst was bij Anderlecht, had de club al vroeg goud in handen maar lieten ze dat ook te vroeg vertrekken. "Bilal (El Khannouss n.v.d.r.) heb ik altijd een groot talent gevonden. Oorspronkelijk vond ik het fysieke aspect en zijn gedrevenheid iets minder, maar hij is daarin enorm geëvolueerd. Ik heb destijds tegen Anderlecht gezegd dat ze hem moesten houden. Hij kon ook naar Ajax, maar hij koos voor Genk", vertelde hij bij HLN.

"Genk heeft samen met Anderlecht de beste opleiding van het land. De voorbije drie jaar heeft Bilal er reuzenstappen gezet. Hij ziet het heel goed. Koppelt techniek aan intelligentie", gaat Hasaert verder.

El Khannouss ontplooit volledig bij KRC Genk. Maar dit had evengoed bij Anderlecht kunnen gebeuren. In 2019 maakte hij de overstap van de jeugd van paars-wit naar de jeugd van de Limburgers. Daar is hij op dit moment een onmisbare pion geworden in de basiself van Wouter Vrancken.

Bij Anderlecht werd de middenvelder niet naar waarde geschat. Dat gaf El Khannouss eerder dit jaar als reden van zijn vertrek bij HUMO. "En dat maakte me boos. Volgens mij was ik bij de jeugd altijd bij de besten."