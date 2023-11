Hyperspanning in 1B: Stijn Stijnen en co doen wél wat Deinze en Dender tegen elkaar lieten liggen

In de Challenger Pro League stonden op zondag nog drie belangrijke duels op het programma. En daarin viel toch wel wat spanning en spektakel te noteren. Bovenaan wordt het steeds spannender in de stand.

Deinze en Dender speelden een boeiend duel tegen elkaar. Beiden konden bij een overwinning oprukken in de stand en tot op een puntje van leider Zulte Waregem komen.

De thuisploeg begon furieus en kwam via Van Landschoot vrij snel op voorsprong. Het leek uiteindelijk een overwinning te gaan boeken, maar Lallemand maakte een kwartier voor tijd nog gelijk. En daar schieten beide ploegen uiteindelijk weinig mee op.

Patro Eisden wint wél

Het Patro Eisden Maasmechelen van Stijn Stijnen deed het dan weer wél goed, door met 2-1 te winnen van Seraing. Peeters en Dansoko en maakten er na vijfentwintig minuten al 2-0 van, de aansluitingstreffer van Lepoint kwam te laat.

De Limburgers komen zo opzetten in de stand en staan nu op een puntje van de leidersplaats. Later op zondagavond kan ook Beerschot nog een prima zaak doen als ze kunnen winnen van Club NXT. Dat duel begint om 20.30 uur en is ook voor beide ploegen van groot belang.