9 spelers uit drie ploegen, één buitenbeentje en twee absolute uitblinkers: dit waren de beste elf van dit weekend

Net zoals elke week presenteren we u op maandag ons 'team van de week'. En deze week was het vrij makkelijk, want er waren drie ploegen die boven de rest uitstaken. Het gros van de spelers komt dan ook uit die teams.

Doelman

Als we het over het buitenbeentje hadden in de titel, gaat het over deze man. Tom Vandenberghe zorgde ervoor dat KV Kortrijk een punt kon pakken op het veld van RWDM. Met enkele knappe saves hield hij zijn team recht. En dat niet voor de eerste keer dit seizoen.

© AVL

Verdediging

Hier kiezen we voor een driemansverdediging. Met Jordan Torunargha, die naar zijn allerbeste niveau aan het toegroeien is bij Gent en tegen Charleroi een sterke prestatie neerzette. Jan Vertonghen zorgde ervoor dat Kasper Schmeichel zijn eerste clean sheet kon vieren met een paar cruciale ingrepen.

Daarnaast had hij topschutter Kévin Denkey in zijn achterzak. Maar rond wie we echt niet rond konden, was Koki Machida. De Japanner is een monster in de verdediging van Union. Skov Olsen kreeg geen kans tegen hem. En da's niet makkelijk.

Middenveld

Ook hier komt het viertal uit Gent, Anderlecht en Union. Julien De Sart als metronoom en pitbull op het middenveld, Puertas als aanjager en verdeler bij Union en Archie Brown alweer top als linkermiddenvelder.

Achter de spitsen kiezen we voor Thorgan Hazard. Uiteraard, zouden we zeggen. Hij groeit steeds meer uit als dé spelbepalende figuur bij Anderlecht. Snel met de voetjes, verticaal spelend en overal te vinden.

Aanval

Easy! Michel-Ange Balikwisha had er tegen Genk nog eens echt zin in. Er wordt hem te weinig constante verweten, maar als hij goed is, is hij écht goed. Twee goals en bijna een hattrick. Kasper Dolberg flankeert hem met een goal en een assist. Maar vooral ook een héél sterke match als aanspeelpunt.

Maar dé uitblinker van de speeldag komt uit Union. Mohamed Amoura is de naam en verdedigers nachtmerries bezorgen, is zijn missie. Brandon Mechele en Denis Odoi konden er niets tegen beginnen. Een sneltrein die ook met omhaals scoort. En dan liet hij Mechele ook nog eens achter alsof hij er niet stond. Goed voor twee goals!