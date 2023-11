Jérémy Doku gaat Eden Hazard helemaal achterna en troeft hem zelfs al af

Jérémy Doku maakt week op week indruk in de Premier League. De jonge dribbelkont lijkt veel weg te hebben van Eden Hazard.

Zaterdag won Manchester City met 6-1 van Bournemouth. Jérémy Doku was duidelijk matchwinnaar met een doelpunt en vier (!) assists. Zelfs assistenkoning Kevin De Bruyne kon er in de Premier League nog nooit vier geven in één wedstrijd.

Als het op dribbelen aankomt troeft Doku nu al Eden Hazard af. In zijn eerste acht wedstrijden kon Doku 47 keer een dribbel proberen. Eden Hazard deed dat in zijn eerste acht wedstrijden bij Chelsea 'slechts' 31 keer. Doku zijn dribbels lukken 56% van de tijd, bij Hazard was dat 45%.

Doku doet nu dus wat Hazard deed met minder speeltijd. Zijn ploegmaat Rodri ziet nog iets was we bij Hazard ook terugvinden. "Doku is een grappige kerel. Hij is een van de jongens die altijd goed gezind zijn. En zijn humor zie je in de manier waarop hij doelpunten viert. Hij plaagt en maakt plezier. Dat is dezelfde jongen die we in de kleedkamer zien."