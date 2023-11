Marc Degryse weet het zeker: "Zij gaan meedoen voor de prijzen"

Anderlecht maakte dit weekend opnieuw indruk. Paars-wit won met 0-3 op het veld van Cercle Brugge en boekte zo een nieuwe vlotte zege.

Ook Marc Degryse ziet dat alles goed gaat bij paars-wit. "Dit jaar gaat Anderlecht meedoen voor de prijzen. Dat heb ik op speeldag tien gezegd, tijdens de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen. Daar had ik echt de eerste keer het gevoel dat deze ploeg alles heeft om mee te doen", vertelde hij tijdens de podcast 'vier-nul'.

Thuis liep het al wel goed, maar uitwedstrijden bleven moeilijk voor Anderlecht. Nu lijkt daar ook verandering in te komen. "Op verplaatsing is nog iets wat ze beter en beter gaan doen. Die spelers gaan individueel meer vertrouwen krijgen, fitter worden. Dolberg is ook goed."

Anderlecht staat momenteel tweede in de stand met 27 punten. Zo blijven ze op vier punten van leider Union dat er 31 telt. Wordt dit terug een jaar dat de club een prijs pakt?