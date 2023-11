Rob Schoofs komt met een duidelijke voorspelling over komst van de nieuwe trainer bij KV Mechelen

Wie ook als nieuwe trainer aangesteld zal worden bij KV Mechelen, kan op Rob Schoofs rekenen om de instructies om te zetten op het veld. De middenvelder heeft ook zelf een mindere periode achter de rug, maar stond in Luik weer op met onder meer het scoren van die belangrijke gelijkmaker.

En nu is het bij Malinwa uitkijken naar een snelle komst van die volgende trainer, zeker? "Het hoeft niet snel te zijn", ligt Schoofs niet wakker van de timing. "Het moet gewoon een goeie coach zijn die hard is voor ons en die duidelijk is naar ons toe."

Wat voor type coach moet het voorts nog zijn? "Iemand die ons misschien nieuwe ideeën kan geven qua voetbal en vooral iemand die ons opnieuw het vertrouwen kan geven. En dan denk ik dat we opnieuw vertrokken moeten zijn." De vraag is ook: komt de opvolger van Defour nog toe in Mechelen voor het treffen met Charleroi?

Schoofs verwacht geen nieuwe coach voor interlandbreak

Dat zou misschien ook nog voor een extra prikkel kunnen zorgen in aanloop naar die zespuntenmatch. "Ik denk dat dat moeilijk zal zijn", verwacht Schoofs het niet. "En ook al komt er al een nieuwe trainer, op enkele dagen is er heel weinig tijd om de dingen echt naar zijn hand te zetten. Daar moet je ook naar kijken."

Met of zonder nieuwe coach weten de spelers wel wat gedaan. "Ik denk dat we verder moeten werken op het behaalde punt bij Standard, op dat groepsgevoel en dat vertrouwen. Het positieve meenemen en opnieuw als team spelen. Hoe meer we dat doen, hoe sneller we onze punten zullen pakken."