Ronny Deila blijft coach van Club Brugge, maar... 'Bestuurskamer legt hem héél duidelijke doelen op'

Ronny Deila is ook de komende dagen (en weken) nog coach van Club Brugge. De coach geniet het voordeel van de twijfel. Al is het krediet op. En zijn de doelen tot de jaarwisseling héél duidelijk.

Club Brugge gaat (voorlopig) door met Ronny Deila. Meer zelfs: de kans is héél klein dat er voor de jaarwisseling een trainerswissel zal komen in het Jan Breydelstadion. Al weet de coach wel wat het te doen staat.



Het Laatste Nieuws weet dat het krediet helemaal opgebruikt is. Met andere woorden: de komende weken zullen uitwijzen of Deila ook in 2024 voor de coach van Club Brugge zal zijn. En de doelen zijn kristalhelder.

Vlekkeloos parcours



De blauw-zwarte bestuurskamer eist groepswinst in de Conference League, kwalificatie in de Beker van België en... een nagenoeg vlekkeloos parcours in de eigen competitie. Enkel dan lijkt blauw-zwart ook na de jaarwisseling nog helemaal competitie te zijn.