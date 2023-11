BREAKING: KV Mechelen heeft nieuwe coach beet: oude bekende volgt Steven Defour op

KV Mechelen heeft een nieuwe coach. Besnik Hasi tekent eerstdaags een contract bij Malinwa. Hij volgt er Steven Defour op, die vorige week "in onderling overleg" vertrok.

Hasi was de laatste maanden af en toe aan de slag als analist sinds hij in maart 2022 ontslagen werd bij het Saoedische Al-Ahli. De ex-coach van Anderlecht was sindsdien op zoek naar een nieuwe uitdaging. In 2014 werd hij nog kampioen met paars-wit.

Hasi moet KV Mechelen uit de onderste regionen weghalen. Hij volgt er Steven Defour op die vorige week ontslagen werd na de bekernederlaag tegen Knokke.

Er zou nog een assistent ook meekomen met Hasi. Hasi zou morgen of donderdag officieel voorgesteld worden.