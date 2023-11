CEO Sven Jaecques analyseert kansen van Antwerp: "Het verschil is veel te groot"

Antwerp staat voor de zware taak om zonder Jean Butez en Toby Alderweireld iets te proberen rapen in Porto. Op papier lijkt dat een onbegonnen zaak, maar CEO Sven Jaecques wil de handdoek niet zomaar werpen.

Jaecques heeft raad voor zijn jonge ploeg, die het zonder twee van zijn leiders moet stellen. "Ze moeten plezier hebben en proberen ontspannen te spelen. Daarnaast is het waar dat gezien de stand op de ranglijst, we iets moeten bereiken", vertelt hij bij de RTBF.

Senne Lammens en Zeno Van Den Bosch komen Butez en Alderweireld aflossen. Twee jongens die hun tienerjaren nog maar net achter zich lieten. "Laten we eerlijk zijn. Op papier maken we geen schijn van kans met onze drie nederlagen... maar voetbal blijft voetbal, en je weet nooit wat er kan gebeuren," aldus de Antwerpse bestuurder.

Jaecques beseft dat de kans bestaat dat Antwerp met nul punten achterblijft. "Maar zelfs als we een punt of zelfs drie punten hadden gehad, zou dat niets hebben veranderd: het verschil met teams als Barcelona en Porto is gewoon te groot, er zijn drie of vier klassen verschil met ons.."

"Nu zullen we proberen een punt, drie punten of zelfs vier punten te pakken... en we zullen proberen te laten zien dat niets ooit voorbij is. Maar we zijn ook erg realistisch. Vorig jaar wonnen we de dubbel, en daarna kwalificeerden we ons voor de Champions League tegen AEK Athene."