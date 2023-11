We rekenen op coëfficiëntenpolonaise deze week: Gent, Club, Genk en Union moeten schitteren

Zonder Butez en Alderweireld moet Antwerp alles op alles zetten om een gelijkspel tegen Porto te behalen. Union heeft een goede kans, terwijl Club Brugge en Gent zich bijna kunnen verzekeren van een goede positie.

Deze week wordt de vierde speeldag van de groepsfase van de Europese bekers gespeeld. Het is een cruciale week voor de Belgische clubs, die zowel in hun groepen als in de UEFA-coëfficiënt een grote impact kunnen hebben.

Antwerp hoopt op een wonder

Zonder Jean Butez en Toby Alderweireld is Antwerp bijna uitgeschakeld in de Champions League. The Great Old heeft nog geen punten behaald, maar maakt nog kans op de derde plaats, wat recht geeft op de Europa League. Over twee weken moeten ze echter winnen van Shakhtar, dus een punt in Portugal zou zeker van pas komen. Antwerp staat met de rug tegen de muur en moet reageren.

Union, Brugge en Gent kunnen een grote stap zetten

In de Europa League bevindt Union zich ook op een kantelpunt. Met vier punten, evenveel als Toulouse, kunnen de Unionisten een belangrijke stap zetten naar de tweede plaats in de groep. Alexander Blessin's team gaat op bezoek bij het laatst geplaatste LASK Linz, dat nog geen punten heeft, en hoopt op een overwinning in de hoop dat Aron Donnum en zijn teamgenoten geen wonder tegen Liverpool verrichten.

In de Conference League kan Gent (7 punten) bijna al hun kwalificatie veiligstellen. Hoewel Zorya (4 punten) en Maccabi Tel Aviv (3 punten) nog een wedstrijd minder hebben gespeeld, zou een overwinning op het IJslandse Breidablik (0 punten) de Buffalos in een zeer comfortabele positie brengen voor de laatste twee wedstrijden.

Voor Club Brugge geldt een vergelijkbare situatie tegen Lugano. Een overwinning zou het derde geplaatste Zwitserse team op zes punten van Blauw & Zwart brengen. Ronny Deila's spelers, die nog naar Besiktas moeten en Bodo/Glimt moeten ontvangen, spelen een cruciale wedstrijd. Een overwinning zou hen voor 99% kwalificeren of zelfs de eerste plaats verzekeren, terwijl een nederlaag de kaarten voor iedereen opnieuw zou schudden.

Genk moet niet aan de rekenmachine denken

Dit seizoen is Racing Genk de laatst overgebleven Belgische vertegenwoordiger en bevindt zich in de meest competitieve poule van deze competitie. Fiorentina, Ferencvaros en de Limburgers hebben allemaal vijf punten, ver voor op Cukaricki (0).

Deze donderdag gaan de spelers van Wouter Vrancken naar Ferencvaros. Een nederlaag gecombineerd met een overwinning van Fiorentina tegen de hekkensluiter zou Genk in een lastige positie brengen. Omgekeerd zou Genk zichzelf in een comfortabele positie brengen.