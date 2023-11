'Deze ene clausule in het nieuwe contract van Real Madrid-goudhaantje doet alles en iedereen duizelen'

Eduardo Camavinga zal ook de komende seizoenen een sterkhouder zijn bij Real Madrid. De Spaanse topclub heeft het contract van het Franse goudhaantje verlengd. Maar vooral de cijfers achter die overeenkomst zijn hallucinant.

Eduardo Camavinga liet zijn talent de voorbije seizoenen al bewonderen, maar sinds dit seizoen is de twaalfvoudig Frans international niet meer weg te denken uit de basiself van Real Madrid. En dat heeft De Koninklijke beloond.



De 20-jarige middenvelder zette zijn krabbel onder een nieuw contract tot medio 2029. We moeten er geen tekening bij maken: zijn loon gaat ook gradueel de hoogte in. Maar het is vooral de afkoopsom die doet duizelen.

Eén biljoen (!) euro



Een geïnteresseerde club die Camavinga uit het Estadio Santiago Bernabeu wil komen halen moet maar liefst één biljoen euro - dat zijn twaalf nullen - op tafel leggen. Of beter gezegd: dat is volgens de Spaanse media de afkoopsom die is opgenomen in het contract van de Fransman.