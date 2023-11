'Dit is de héél opvallende reden waarom fitte Trebel de wedstrijdselectie van Charleroi niét haalt'

Adrien Trebel is opnieuw speelklaar. Enig probleem: de Fransman haalde afgelopen weekend de wedstrijdselectie van Sporting Charleroi niet. En dat heeft een opvallende reden.

Adrien Trebel lag de voorbije weken in de lappenmand. Het is normaal dat de Fransman niet meteen aanspraak kan maken op een basisplaats. Maar laat ons eerlijk zijn: een fitte Trebel heeft altijd zijn plaats in de kern van een club als Sporting Charleroi.

Sudpresse weet echter dat zijn afwezigheid op het wedstrijdblad een opvallende reden heeft. Door de blessures van Jules Van Cleemput, Isaac Mbenza en Ken Nkuba zitten de Zebra’s héél krap in Belgische of in België opgeleide spelers.

Jonkies... omdat het moet

Daardoor is Felice Mazzu verplicht om enkele jonkies in zijn kern op te namen. Dat gaat ten koste van Adrien Trebel. Maar de Fransman is niet het enige slachtoffer. Ook Ryota Morioka viel om die reden als eens naast de groep.