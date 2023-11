Marc Degryse noemt namen bij Club Brugge: "Het gaat te snel voor hen"

Club Brugge zit in de hoek waar de klappen vallen. Marc Degryse blijft kijken naar de defensie van blauwzwart.

Dat spelers als Clinton Mata en Abakar Sylla niet werden vervangen is een grote fout geweest in het Jan Breydelstadion. Met het duo Spileers-Mechele lukt het niet.

“Het gaat te snel voor hen. Sorry. Een duo Spileers-Mechele is niet goed genoeg voor topduels. Dat de jonge Spileers nood heeft aan een type als Vertonghen? Hoe vaak hebben we dat al niet gezegd”, vertelt Marc Degryse in de podcast vier-nul.

Een oplossing dringt zich dan ook snel op. Misschien ligt dat volgens Degryse wel in spelen met drie verdedigers achterin. Alleen is het dan wel de vraag wie je er zal zetten.

“Boyata? Vorig jaar vond ik hem al niet overtuigend. Ordonez is er, probeer het dan met hem. Je kan met drie centraal spelen met pakweg Meijer als linkerpion. Zoek naar oplossingen, maar blijf niet op deze weg verder gaan.”