Na duidelijke boodschap van KV Mechelen-supporters krijgen ze nu niet mis te verstaan signaal van sterkhouder

De supporters van KV Mechelen zullen hopen dat een bladzijde omgeslagen kan worden. De duidelijke oproep van de fans naar de spelers is niet in dovemansoren gevallen. Nu moet nog blijken of het gelijkspel bij Standard ook thuis bevestigd kan worden.

Malinwa zit nog altijd in een benarde situatie en Rob Schoofs zegt hoe daar ADK mee omgegaan wordt. "We hebben natuurlijk samengezeten met de spelers. De supporters zijn vorige week ook op training langsgekomen om duidelijk te maken dat er meer verwacht wordt en dat we het als ploeg niet goed gedaan hebben."

"Dat is ook wat we met de spelersgroep besproken hebben en ik denk dat we daar nog stappen in kunnen zetten", sluit Schoofs zich wel aan bij de kritiek. De middenvelder heeft zich ook nog een beter beeld kunnen vormen omdat hij door blessure enkele matchen miste.

Schoofs legt Mechels pijnpunt bloot

"Soms is het goed om de dingen even van de zijkant te bekijken, want als je op het veld staat is het vaak anders. Bijvoorbeeld tegen Cercle zie je een ploeg zonder vertrouwen. Je ziet dan dat iedereen zijn best doet, maar dat het niet goed als team gebeurt", legt de draaischijf een pijnpunt bloot.

© photonews

"Zelfs in de matchen waarin we niet goed spelen hebben we nog altijd kansen. Meer dan de tegenstander zelfs. Dat wil zeggen dat we kwaliteit genoeg hebben. Het vertrouwen en het samenwerken als ploeg maakt het verschil. Eén duidelijk idee hebben op het veld is zo belangrijk in het voetbal", concludeert Schoofs.

Geen rotte appels bij KVM

Hij neemt het ook op zich om naar de supporters toe één iets heel erg duidelijk te maken. "Ik wil alleszins wel aangeven dat er geen probleem is binnen de spelersgroep, wat hier en daar wel werd geopperd." Geen rotte appels dus. Komend weekend krijgen de spelers tegen Charleroi een volgende kans om dat te bewijzen.