RSC Anderlecht heeft volgens Philippe Albert één groot voordeel in titelstrijd

RSC Anderlecht is de huidige nummer twee in de Jupiler Pro League. De troepen van Brian Riemer staan op vier punten van leider Union SG.

Philippe Albert ziet op dit moment nog drie ploegen die in aanmerking komen voor de titel in de Jupiler Pro League. “Union, AA Gent én Anderlecht”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

“Dat zijn de drie ploegen die mij tot dusver al het meest hebben kunnen overtuigen. Afgezien van die tweede helft op Standard vind ik dat Anderlecht zeer solide oogt. Er staat íets. In de zomer is er heel goed werk geleverd door het bestuur. De vaak dure jongens die geen toekomst meer hadden, zijn vertrokken en vervangen door spelers met een onmiddellijke meerwaarde.”

Spelers die het verschil kunnen maken, maar ook inzetbaar moeten blijven. De blessures met Vertonghen en Leoni vormen een probleem en Albert houdt zijn hart vast wat er zou gebeuren met paarswit mocht Hazard uitvallen. De voorbije jaren kreeg hij geregeld met blessures af te rekenen.

Al is er ook een factor die Anderlecht een groot voordeel geeft in de titelstrijd, ten opzichte van Union SG en KAA Gent. “In dat opzicht is het een voordeel dat Anderlecht niet Europees actief is. Voorlopig hoeft Riemer niet te roteren en dat komt de kwaliteit van het spel alleen maar ten goede.”