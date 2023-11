Maxim De Cuyper excuseert zich ondanks Europese overwintering van Club Brugge bij de fans

Club Brugge heeft zich als eerste Belgische club verzekerd van overwintering. Het won tegen het Zwitserse Lugano met 2-0, maar overtuigde opnieuw niet echt.

Club Brugge moest de rug opnieuw rechten na de nederlaag in de competitie tegen Union. Tegen het Zwitserse Lugano won Club Brugge wel, maar won het wel met 2-0. Het had daar wel een penalty en een afgeweken vrije trap voor nodig.

Vooral in de eerste helft was het niveau van Club ondermaats en morde het publiek nu en dan eens. De Cuyper was het daar mee eens. "Voor ons zijn die drie punten het belangrijkste. Maar onze excuses daarvoor."

Europese overwintering

Voor De Cuyper, die na drie wedstrijden opnieuw in de basis stond, was het allemaal wel bijzaak. "We hebben onze job gedaan. Dat was het belangrijkste vandaag. Als het op een iets lelijkere manier is, dan is dat maar zo."

"Het was belangrijk dat we de drie punten hier thuis hielden en dat we nu zeker zijn van Europese overwintering. Binnen 5-6 weken weet niemand meer hoe we gespeeld hebben. De punten tellen", zei de linksback nog.