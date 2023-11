Tissoudali heeft opmerkelijke raad voor ploegmaat: "Met zijn kwaliteiten zou ik school zelf niet zo belangrijk vinden"

Bij KAA Gent is Tarik Tissoudali stilaan weer 'Tita Tovenaar' aan het worden. Maar hij heeft ook steun van een andere speler die leuk is om naar te kijken: Malick Fofana. En voor die jongen heeft de ervaren Tissoudali enkel maar lof.

De 18-jarige dribbelaar en snelheidsduivel heeft al mooie dingen laten zien. Hij kan volgens waarnemers ook een grote carrière maken. “Ik spiegel me ook aan spelers als Mbappé en Vinicius. En Jérémy Doku", vertelt Fofana in GvA.

"Wat hij nu doet, is crazy. Ik ben een gelijkaardig type, dus in zijn voetsporen treden, dat is mijn ambitie. Ooit hoop ik ook in de Premier League of La Liga te spelen en prijzen te winnen.”

Fofana moet de absolute top halen

Ook Tissoudali denkt er zo over, maar vindt wel dat hij nog extra moet trainen. De tiener moet op dit moment wel studies en voetbal combineren. “Met zijn kwaliteiten zou ik school zelf niet zo belangrijk vinden. Hij is nog zo jong en speelt al bij AA Gent. Ik ben 31 jaar en speel hier. Voor hem kan het alleen maar beter gaan."

"Ik ging pas op mijn 21ste naar een profclub, maar eigenlijk werd ik pas op mijn 26ste wakker en écht professioneel. Ik hoop dat hij dit vroeg beseft. Je lichaam leren onderhouden, goed eten, rekoefeningen doen om blessures te voorkomen. Want voor mij moet hij de absolute top halen.”