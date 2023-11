Vanaken krijgt weer kritiek op zijn houding en reageert: "Het is niet mijn manier"

Club Brugge was nergens zondag op Union. Net als vorig seizoen kreeg Hans Vanaken redelijk wat kritiek te slikken over zijn lichaamshouding en leiderschap. Hij zette de groep niet voor de spiegel, zoals Simon Mignolet wel deed.

Vanaken krijgt daar geregeld opmerkingen over van de fans en de buitenwereld. "Het is mijn lichaamstaal die ik met mij meedraag en die altijd negatief blijkt te zijn wanneer het eens minder gaat", klinkt de uitleg bij HLN.

Maar Vanaken ga je niet meer veranderen. "Misschien moet ik eens meer roepen op het veld of in de kleedkamer. Maar het is niet mijn manier. Veel liever geef ik binnenskamers kritiek in de hoop dat we anders gaan voetballen of dat spelers beter worden. Ik ga daarom niet per se roepen in het openbaar."

In de kleedkamer is het inderdaad een andere zaak. Maar waarom loopt het nu weer zo moeilijk met deze kern vol kwaliteit? "Ik denk dat het met de vele jonge gasten te maken heeft. Wie 18, 19 of 20 is, kan niet continu op topniveau presteren. Sommige dingen moet we evenwel beter leren inschatten."