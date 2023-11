Vanhaezebrouck niet blij: "Maar wie ben ik om die vraag te stellen aan de UEFA?"

Het wordt geen gezondheidswandeling voor KAA Gent vanavond in IJsland. De Buffalo's spelen dan tegen Breidablik om 21u en dan zouden de omstandigheden wel eens heel slecht kunnen zijn. Hein Vanhaezebrouck was er alvast niet blij mee.

Het wordt dus spelen bij een temperatuur rond het vriespunt. Breidablik heeft ook geen veldverwarming, maar heeft wel een tent over het veld gezet. "Ik heb het ooit meegemaakt op Bergen, in de halve finale van de beker", aldus Vanhaezebrouck bij Het Nieuwsblad.

"Een hele week stond daar een tent boven het veld. Vier uur voor de wedstrijd werd dan begonnen aan de afbraak. Wanneer de match start, is dat beton. De mensen hier kunnen daar niets aan doen. Het is gewoon de tijd van het jaar. In november loop je hier dat risico.”

Wel had hij een opmerking richting UEFA. "De kans dat het hard vriest als je laat speelt, is veel groter dan wanneer je bij daglicht speelt. Daar heeft de UEFA blijkbaar niet aan gedacht. Of die vraag gesteld is? Neen, wie ben ik om een vraag te stellen aan de UEFA?"

"Want, op zo’n veld loop je risico’s op blessures. Plus, wij waren dat vroeger gewoon. Wij speelden in de modder, op keiharde velden. Die mannen nu hebben een luxeleventje: veldverwarming, perfecte grasmatten."