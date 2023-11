Wouter Vrancken is trots op zijn ploeg na derde gelijkspel in Conference League: "Daar ben ik fier op"

KRC Genk heeft donderdagavond met 1-1 gelijkgespeeld tegen Ferencváros. Dit is voor de Limburgers al het derde gelijkspel uit vier wedstrijden in de Conference League.

KRC Genk speelde een rare wedstrijd. Het kon twee kanten op gaan, maar het is niet zo dat één ploeg het écht verdiende om te winnen. "Ik heb een dubbel gevoel", begon Wouter Vrancken na afloop.

"Het was weer een wedstrijd met heel veel strijd. Ferencváros had iets meer intenties en druk naar voor dan bij ons in Genk. We hadden daar wel antwoord op."

Racing Genk had wel kansen genoeg om het verschil te maken. Dit gebeurde echter niet. Daniel Munoz kon pas rond het uur de bordjes terug gelijk hangen.

"In zo'n wedstrijden moet je gewoon 100% zijn op de momenten die je krijgt. Het is gewoon een goede ploeg waar we tegen speelden ook. We hebben genoeg wedstrijd van hun gezien."

Toch is de Genkse oefenmeester trots op wat zijn spelers op de mat legden donderdagavond.

"Ze (Ferencváros n.v.d.r) hebben een duidelijke manier van voetballen waar ze duidelijk achter staan en in geloven. Als je dan op deze manier kunt spelen hier, dan ben ik daar wel fier op. Maar goed, we hebben het niet naar onze kant kunnen trekken", besluit Wouter Vrancken.