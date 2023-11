Zware omslag bij OH Leuven, onder andere trouwe luitenant moet de club verlaten

Na het ontslag van Marc Brys kwam OH Leuven bij de Spanjaard Oscar Garcia uit om hem op te volgen. In zijn spoor volgde intussen ook Manel Exposito als nieuwe assistent. Dat betekende echter ook dat OHL afscheid nam van Joachim Mununga.

Dexposito speelde in België voor Eupen en was er ook al assistent. Sinds juli 2021 was de Spaanse trainer aan de slag bij Udinese Calcio, een club uit de Italiaanse Serie A. Zijn komst betekende dat Mununga aan de deur werd gezet.

Mununga kwam in augustus 2017 aan bij OH Leuven, waar hij de U19 onder zijn hoede had. In oktober 2018 maakte de ex-profvoetballer de overstap naar de sportieve staf van de A-kern. Mununga zat in totaal 180 wedstrijden op de bank bij OH Leuven.

En ook performance coach Roel Tambeur verlaat de club. Tambeur ruilde vorige seizoen KRC Genk voor OH Leuven. Hij gaat aan de slag bij Shaktar Donetsk. Ten slotte gaat ook Zurab Amirian een buitenlands avontuur aan. Amirian doorliep bijna alle jeugdcategorieën als trainer en was de afgelopen wedstrijden ook assistent coach ad-interim bij de A-ploeg. Zurab Amirian maakt de overstap naar de Schotse club Rangers FC, waar hij Head of Academy Football wordt.