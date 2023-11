Kevin De Bruyne krijgt geen deadline van Pep Guardiola

Kevin De Bruyne is nog steeds aan het herstellen, maar hij krijgt goed nieuws van Pep Guardiola. De smaakmaker moet zich geen zorgen maken.

Op 11 augustus, wedstrijd tegen het Burnley van Vincent Kompany, sloeg het noodlot toe voor Kevin De Bruyne. Hij geraakte zwaar geblesseerd en een volledig afscheurde hamstring was het verdict.

Pep Guardiola geeft zijn smaakmaker alvast alle tijd van de wereld “Ik heb twee dagen geleden nog met Kevin gesproken”, zei Guardiola tegenover de verzamelde pers. “Hij zegt dat hij zich heel goed voelt, maar dat is nog wat anders dan hersteld zijn.

"Het is met dit soort blessures best dat je geen druk oplegt. Als hij zich goed voelt en de dokters hebben er vertrouwen in, dan kunnen we de volgende stap zetten", blijft Guardiola rustig. "Je wil daar niet te vroeg mee zijn en dan noodgedwongen terug bij af zijn. Dit was een zware blessure, een zware operatie… Stap voor stap dus.”