Maarten Vandevoordt blunderde maar hield toch zijn ploeg recht: Wouter Vrancken looft zijn doelman

KRC Genk speelde donderdagavond voor de derde keer gelijk in de groepsfase van de Conference League. Het werd 1-1 tegen Ferencváros na een moeilijke partij voetbal.

Voor Joseph Paintsil was het een weerzien met zijn oude ploeg. De fans floten hem zo'n 75 minuten lang uit, tot hij gewisseld werd. Hij leek niet al tevreden toen hij naar de kant werd gehaald.

"Ik heb het niet gemerkt", begon Wouter Vrancken. "Als hij ontevreden was met de vervanging, dan is dat ook een goed teken. Dat wil zeggen dat hij er nog volop in wou blijven."

KRC Genk duwde tegen het einde aan nog goed door om het winnende doelpunt te scoren, maar het lukte maar niet. "Maar op die moment... Met het momentum dat we hadden, moet je daar een frisse jongen zetten die ook scorend vermogen heeft."

Doelman Maarten Vandevoordt beging een blunder bij het tegendoelpunt. Toch hield hij de ploeg voordien, en ook nadien geweldig recht met enkele geweldige saves. "Zo gaat dat met een doelman. Als je een foutje maakt is dat fataal. De manier waarop hij ermee omgaat is mooi om te zien", had Vrancken te zeggen over zijn doelman.